内閣府は31日、気候変動に関する世論調査の結果、地球温暖化対策で二酸化炭素（CO2）などの排出を減らすことに「取り組みたい」と答えた人は89.2％だったと発表した。一方で9.7％が「取り組みたくない」とし、複数回答で理由を尋ねると「効果があるのか分からない」が56.4％で最多だった。「情報不足」「常に意識して行動するのが難しい」も、それぞれ30％超だった。調査は今年9〜10月、全国の18歳以上の3千人を対象にし、1766