神奈川県は31日、2017年3月に公表した、相模川と中津川で堤防が決壊した際に家屋が倒壊・流出する危険性が高い「家屋倒壊等氾濫想定区域」が過大に設定されていたと明らかにした。委託業者が使用したソフトウエアに誤りがあったことなどが原因という。県によると、同区域とされたのは相模原市など7市町の計約10平方キロ。区域図を作ったのは三井共同建設コンサルタントで、県は納品された17年3月に公表、これを受けて7市町がハ