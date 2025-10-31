県は10月31日、盗撮の疑いで逮捕された職員を懲戒免職処分に、不適正な事務処理を行った職員を減給の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒免職処分となったのは、県農林水産総合技術支援センターの、27歳の男性研究員です。この研究員は2025年8月、出張先の岡山県の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで動画撮影した疑いで逮捕されました。警察の取り調べや県の聞き取りに対し、「盗撮行為を繰り返し