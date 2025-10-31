大手コンビニチェーン・ローソンが「クマ」対策を発表しました。ローソンは、▼クマが出没している北海道、東北、北関東のおよそ100店舗にクマの撃退スプレーを配布するほか、▼沖縄と九州を除く全国の店舗に、クマが店舗に近づくのを防ぐ低周波発生装置の設置も検討しているということです。また、自治体のホームページからクマの出没情報を収集することや、実際にクマと遭遇した場合、店舗でどう対応するかなどのマニュアルを作