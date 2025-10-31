SNS上で別人になりすまし、20回以上メッセージを送るなどストーカー行為をしたとして、34歳の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは横浜市青葉区の派遣社員・菊子勝人容疑者（34）で、先月上旬、10代の女性に対しSNS上で別人になりすまし、22回にわたりメッセージを送るなどした疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は去年9月ごろ、SNS上で知り合い、複数回会っていたということですが、菊子容疑者は女性から「も