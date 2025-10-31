ゴディバ ジャパンは、2025年10月31日に全国の「ゴディバショップ」「GODIVA cafe」「ゴディバアウトレット店」および「ゴディバ オンラインショップ」などで、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」の予約受付を開始しました。アウトレットとオンラインショップは限定商品を用意26年が実りある豊かな年になることを願い、高級感のあるゴールドカラーのオリジナルバッグに、チョコレートやクッキーなどをバラエティ豊かに詰め合わ