31日午後、東成瀬村で住宅1棟を全焼する火事がありました。この火事で消火活動していた消防隊員1人がけがをしています。横手警察署や消防などによりますと、火が出たのは東成瀬村岩井川の佐々木孝一さん70歳の住宅です。31日午後2時ごろ火元の近所の住民から「建物の1階から煙がみえる」と通報がありました。この火事で火元の佐々木さんの住宅1棟を全焼しました。佐々木さんは出火当時、出かけていて無事でしたが、消火活動をして