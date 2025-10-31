11月2日（日）に開催される駅伝の大学日本一決定戦「全日本大学駅伝」。今年は史上稀に見る大混戦が予想される。学生三大駅伝の開幕戦「出雲駅伝」を連覇した國學院大學をはじめ、Wエースを擁する早稲田大学、箱根王者・青山学院大学、歴代最多16回の優勝を誇る駒澤大学など、熾烈なトップ争いが展開される見込みだ。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、この戦いに挑む注目の2校を特集した。◆スピードだけでは勝てない