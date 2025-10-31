秋田市にある県立体育館を新たに建て替えるための工事が、来月から本格的に始まります。工事に伴い、八橋運動公園内の一部の敷地や出入口の利用が制限されます。今の体育館のそばにある丘や、そのふもとの広場や遊具も工事が完了するまで、当面利用できなくなるため、県は、県民への理解と協力を呼びかけています。人だけでなく、愛犬の散歩にもうってつけの市民の憩いの場。特に今、愛犬家にとっては、この場所を選ぶワケがありま