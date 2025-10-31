今年のハロウィン当日は金曜日ということもあり人が集まりやすい。しかし、渋谷駅前のハチ公像には仮囲いが設置され「禁止だよ！迷惑ハロウィーン」という横断幕が掲げられている。人が集まれば迷惑行為もあるもので、警戒を呼びかける声も当然聞かれるが、ルールをしっかり守るという前提であれば、楽しいイベントであることは間違いない。全国的に悪天候ということもあり、気軽にハロウィン気分を味わいたい、仮装