プロ野球日本シリーズは30日夜第5戦が行われ、ソフトバンクがシリーズ4勝目をあげ日本一を決めました。阪神は中継ぎの絶対的な存在、秋田市出身の石井大智投手が57試合ぶりに失点し、2年ぶりの日本一は果たせませんでした。日本シリーズは4試合目、3連投となった阪神の石井大智は8回。2対0とリードした場面で、いつもと同じく深い呼吸をしてからソフトバンク打線に挑みました。前の第4戦はストレー