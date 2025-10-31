【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが11月19日にリリースするライブ映像作品『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』より、ダイジェスト映像が公開された。 ■一部楽曲のパフォーマンスを公開 本作は、ATEEZのキャリア初となるさいたまスーパーアリーナでのワンマン公演で、ワールドツアーの一環として開催された日本公演の模様を完全収