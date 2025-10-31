´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤Ç¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¤Ë¤è¤ë¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤¬ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤Î¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¡£À¤³¦¤ÎWebtoon»º¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼°Åµ¤ÎÃÅ¾å¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ä³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWebtoon¤¬¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¶Á¤¤¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎWebtoon ´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS