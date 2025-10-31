（新竹中央社）陸軍装甲第584旅（旅団）聯兵（連合大隊）三営が、米国から調達したM1A2T「エイブラムス」戦車に装備を更新し、部隊発足式が31日、北部・新竹県の湖口営区（駐屯地）で行われた。式典に出席した頼清徳（らいせいとく）総統は「実力でこそ真の平和をもたらせる」と述べ、国防を強化する決意を改めて示した。台湾は米国から108両のM1A2Tを調達し、昨年12月に第1陣38両、今年7月に第2陣42両が台湾に到着した。M1A2Tに装