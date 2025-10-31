（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は30日、東武鉄道と締結している友好協定が今年10周年を迎えるのを記念し、東武で特急「スペーシア」として活躍した100系電車の先頭車両を12月から台北駅で展示すると発表した。鉄道を通じた交流をさらに深めていく方針を示した。協定は2015年12月18日に締結された。これまでに人的交流や共同の観光PRなど、さまざまな形で交流を重ねてきた。展示されるのは、「日光詣スペーシア」として金色ベース