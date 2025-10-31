「通常の取材行為の範囲内という前提ですが、もしマスコミが取材できなくなったら、権力が暴走したときに止める機能がなくなってしまう。私はその（マスコミの）一員でもあったので、あの投稿をしました」立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が、“炎上”している自身のX投稿について、本誌の取材にこう説明した。「ことの発端は10月26日の、小野田紀美経済安保担当相の投稿です。小野田氏は自身のXに《私の地元の方や、同級生の方々か