Photo: 小原啓樹 え、仕事しながらストレッチしても良いんですか!?この記事を読んでいるそこのアナタ。そう、アナタです。今はお仕事中？ だとしたら、ずっと椅子に座りっぱなしなんじゃあないですか？かくいうギズモード編集部の面々も、日頃から座りっぱなし。1時間に何度かは椅子から立って体を動かした方が良いと、分かっちゃいるけどなかなかできないものですよね。…じゃあもし、椅子