湘南ベルマーレは31日、トップチームの山口智監督が2025シーズン限りで退任することを発表した。J1で8年目のシーズンをスタートさせた今季、湘南は2025明治安田J1リーグでクラブ史上初の開幕3連勝と上々のスタートを切ったが、以降は足踏みが続く。6月から7月にかけては、日本代表DF鈴木淳之介（現：コペンハーゲン）、DF畑大雅（現：シント・トロイデン）、FW福田翔生（現：ブレンビー）と、主力が次々と海を渡った。5月11日