1983年4月から1984年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『おしん』で、主人公の少女時代を好演し、人気を博した女優・小林綾子のウクレレ姿が話題になっている。小林は10月30日までにInstagramを更新。《音無美紀子さんにお誘いいただいて、ウクレレ奏者エバラ健太さんのウクレレ教室に参加しました〜歌声喫茶メンバーのみなさんとワイワイ楽しいなぁ〜》などとつづり、ウクレレを構える自身のショットや女優の音無美紀子