クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、リヴァプールを下したカラバオカップ4回戦について言及した。30日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。現地時間29日に行われたカラバオカップ4回戦で敵地『アンフィールド』に乗り込んだクリスタル・パレス。序盤こそいくつかピンチを迎えたものの、41分に鎌田大地の縦パスを起点にイスマイラ・サールが先制ゴールを奪うと、4分後には鎌田も絡んだ見事な