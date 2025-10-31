警察によりますと、31日の午後1時ごろ、尾花沢市立尾花沢小学校のグラウンドで、クマの足あとやフンが発見されました。 【写真を見る】尾花沢小学校グラウンドにクマの足あととフン市と警察が注意呼びかけ（山形・尾花沢市） 尾花沢市内や大石田町内の各地でクマの目撃が相次いでいるということで、警察は次のことを呼びかけています。 〇付近にクマがいる可能性があります。クマ鈴などの音が出るものを携行して、人の存在を