1998年にデビューし、2003年に活動休止、2004年に解散したロックバンド・Hysteric Blueが、ボーカル・Tamaとドラム・楠瀬タクヤの2人を中心に、一夜限りのライブイベント『Hysteric Blue Night』を開催することが決定した。公演は2026年5月9日に東京・新宿ReNYで行われ、サポートメンバーを迎えて全編Hysteric Blue楽曲で構成される。年内で活動を終了するAqua Timez、再結成の軌跡に5ヶ月連続密着スペースシャワーTVで特集ス