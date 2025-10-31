テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の企画「ハロウィン2025」の新規ビジュアルとミニボイスドラマの第3弾が31日、公開された。第3弾は、死神に扮した猫猫と壬氏となる。【動画】ハロウィンを楽しむ死神姿の猫猫＆壬氏本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストは