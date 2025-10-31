6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演する実写映画『秒速5センチメートル』（公開中）において、ヒロインの高畑充希、奥山由之監督、原作の新海誠監督、主題歌を担当する米津玄師による、未公開スペシャルインタビュー集が公式YouTubeで公開された。【動画】制作陣から見た松村北斗らの魅力⋯公開されたスペシャルインタビュー集今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）