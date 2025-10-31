第172回（2日／GI、東京芝2000m）には、ダービー2着のマスカレードボール、皐月賞馬ミュージアムマイル、春のグランプリホース・メイショウタバルなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ミュージアムマイル」を取り上げる。 ■ミュージアムマイル 前走のセントライト記念の時は久々ながら随分と仕上がってお