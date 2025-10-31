ヤスハラケミカル [東証Ｓ] が10月31日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.4％増の9.9億円に拡大し、従来予想の7.7億円を上回って着地。 通期計画の14.8億円に対する進捗率は67.0％に達し、さらに5年平均の52.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比56.3％減の4.8億