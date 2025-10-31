31日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円24銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝178円48銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース