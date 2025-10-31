中国商務部は10月30日、中国企業が積極的にグリーン貿易を拡大することを指導する内容を盛り込んだ、グリーン貿易拡大に関する実施意見を発表しました。意見の内容は以下の通りです。1、貿易企業のグリーン低炭素発展意識を強化する。貿易企業がグリーン設計と生産を展開することを推進する。物流のグリーン・低炭素発展を加速し、第三者のグリーン低炭素サービス能力を高める。2、グリーン低炭素関連製品の国際競争力を高める。グ