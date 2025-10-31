NTTドコモは10月31日、チケットサービス「d ticket」の提供を開始することを発表した。全国で開催される音楽コンサートやスポーツイベントなどの興行チケットを、スマートフォンやパソコンから購入可能。チケット購入からイベント当日の入場までを全てWeb上で完結できる。「d ticket」の画面例○NTTドコモが「d ticket」を開始「d ticket」はシンプルで直観的な操作画面と利便性を高める機能を特徴とする。利用時には「dアカウント