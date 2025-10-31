パナソニックは、ななめドラム洗濯乾燥機「NA-SD10UBL」「NA-SD10HBL」2モデルを2025年11月上旬に発売する。コンパクトながら洗濯容量10kg、乾燥容量5kgを実現いずれも、「ザ・ノース・フェイス」などのブランドで知られるアパレルメーカーのゴールドウインが監修したという、ダウンジャケットの洗濯に対応したコースを搭載する。シャワーのあて方を工夫し、槽を回転させず揺らすようなゆっくりとした動きで中綿の偏りを防ぎながら