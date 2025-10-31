日経平均株価が3日連続で最高値を更新しました。終値は1085円高の5万2411円で、初めて5万2000円台に乗せました。好調が続くAI関連のほか、決算発表で業績の良かった企業の株が大きく値上がりしました。株価は今月、初めて5万円を超え、10月の1か月間で7500円近く上昇。1か月の上げ幅としてはバブル期の1990年10月の4210円を大きく上回り、過去最大となりました。