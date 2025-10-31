【あす1日（土）全国天気】・ポイント・“爆弾低気圧”で北日本は大荒れ暴風、大雨、高波に警戒高潮に厳重警戒・日本海側も非常に不安定関東以西はお出かけ日和あす11月1日（土）は、低気圧が急速に発達しながら、三陸沿岸から北海道東部付近へ、北上するでしょう。いわゆる爆弾低気圧の北上で、北日本は風が非常に強く、大荒れとなりそうです。予想される最大瞬間風速は、海上や沿岸を中心に、北日本で40メートルに達する見