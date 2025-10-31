【モデルプレス＝2025/10/31】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ゾンビになりきったメイクとコスチューム姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】指原プロデュースアイドル「可愛すぎる」ゾンビコスプレ姿◆＝LOVE齋藤樹愛羅、ゾンビメイク＆コス姿公開齋藤は「可愛いゾンビでTikTok撮った」とつづり、あちこちに血がついたようなコスチ