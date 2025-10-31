連合は31日、東京都内で2026年春闘に向けた討論集会を開いた。高市早苗首相の「労働時間規制の緩和検討」指示に対し「現行の時間外労働（残業）の上限規制は過労死認定ラインであり、緩和は働き方改革の逆行にほかならない」と抗議する緊急アピールを採択。26年春闘で賃上げ「5％以上」を要求するとの基本構想はおおむね賛同を得た。首相は就任直後、上野賢一郎厚生労働相に対して「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした