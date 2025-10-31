近鉄が2026年秋から運行を始めるレストラン列車のイメージ近畿日本鉄道は31日、近鉄名古屋（名古屋市）―賢島（三重県志摩市）間で、本格的なフレンチを堪能できるレストラン列車の運行を2026年秋から始めると発表した。フレンチをテーマにする新たな観光列車で、レストラン列車は近鉄で初の試みとなる。名称は「LesSaveurs志摩」。伊勢海老や熊野地鶏を使う本格的なフレンチコースと、手軽なフレンチ膳の2種類を車内で味