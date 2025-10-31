ランニングメニューで汗を流す横浜ＤｅＮＡの度会＝３１日、横須賀市夏島町「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの度会がユーティリティープレーヤーを目指し、社会人時代以来となる三塁守備に挑戦している。２年目の今季、外野手として８６試合に出場し、６５安打６本塁打をマーク。１０月のクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ２戦目では、延長十一回二死の場面で代打出場し、値千金のＣＳ初安打を放ち、サヨナラ勝利に貢