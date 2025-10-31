シンガーソングライター・川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に、同じくシンガーソングライターのTAKERUさんがゲスト出演。発達障害やいじめ、不登校を経験しながらも、音楽と出会い、アメリカやオーストラリアでの生活を経て自分の道を見つけてきた半生を語りました。シンガーソングライターのTAKERUさん1998年に神戸市で生まれたTAKERUさんは、小学生のとき