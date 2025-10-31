PFUは、ワンタッチで書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズの新モデル「ScanSnap iX110」を、2025年11月13日より発売します。カラーはスノーホワイトとブラックの2色。実売価格は2万7500円（税込）。 「ScanSnap iX110」（スノーホワイト） 記事のポイント いつでもどこでも使えるモバイルスキャナーに最新モデルが登場。USB Type-Cに変更され、より使いやすくなっています。専用ソフトやクラウド連携