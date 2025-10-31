筆者の友人Kさんは、子育てを頑張る自分へのご褒美として、ブランドバッグを購入しました。しかし、ママ友から心ない一言を浴びせられたのです。 「子どもにお金使いなよ」 他人の価値観に振り回されず、自分に合ったバランスを持つことこそが、結果的に家族にとってもプラスになるのだと教えてくれるエピソードでした。 【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した