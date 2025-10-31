後編：ＭＡＢＰ、いざ初の東日本実業団駅伝へ始動１年目のＭＡＢＰでキャプテンの重責を担う木付琳。國學院大時代には箱根駅伝に３度出場し、３年時からの２年間はキャプテンを務めたphoto by Murakami Shogo前編を読む＞＞＞ニューイヤー出場権奪取なるか 神野大地"監督"率いるＭＡＢＰが東日本実業団駅伝に挑む「可能性は50％です」【５年ぶりに自己ベストを更新】10月４日、世田谷陸上記録会の10000m７組。ゴールした木付琳