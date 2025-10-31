前編：ＭＡＢＰ、いざ初の東日本実業団駅伝へＭＡＢＰのプレイングマネージャーを務める神野大地。難病からの復帰途上で迎える今大会は監督に専念するphoto by Murakami Shogo【「このままじゃ難しい」からどう立て直したのか？】７月19日、ホクレン・ディスタンスチャレンジ（ホクレン）網走大会が終わった夜、神野大地は、こうつぶやいた。「このままじゃ、（ニューイヤー駅伝の予選となる）東日本実業団駅伝の通過は難しい