世界的スノーボードブランドのBurtonが、音楽やファッションの領域を越えて影響を与え続ける藤原ヒロシ率いるFRAGMENTと再びタッグを組み、2025年11月13日にコラボレーションコレクションを発売します。展開されるのは、スノーボード、バインディング、ウェア、そしてAnonのゴーグルやヘルメットまでを含むトータルライン。スノーボードというスポーツを、ライフスタイルとして再定義する内容となっています。Courtesy of Burtonミ