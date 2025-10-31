歌舞伎俳優の尾上左近が、来年２月２１〜２３日に横浜アリーナで開催する「新世紀エヴァンゲリオン」のフェスイベント「ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３０＋；３０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＯＦＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ」の３日目（２３日）に上演するエヴァ歌舞伎に渚カヲル役で出演することが３１日、発表された。エヴァ歌舞伎のタイトルは「歌舞伎交響曲第急番エヴァンゲリオン」に決定。２月２３日午後６時から同フェス