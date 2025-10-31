◆米女子プロゴルフツアーメイバンク選手権第２日（３１日、マレーシア・クアラルンプール・クラブ＝６５３６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、古江彩佳（富士通）が６８、山下美夢有（花王）が７０で回ってともに通算８アンダーで４位となった。首位は１４アンダーのチェ・ヘジン（韓国）。岩井明愛（ホンダ）は６アンダーで１８位で、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が５アンダーで２４位となった。岩井千