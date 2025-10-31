自動運転バスの実証運行三豊市 ドライバー不足が続く中、市民の移動手段を確保するため、自動運転バスの実証運行が11月1日から香川県三豊市で行われます。 実証運行は2025年1月に続いて2回目で、NTT西日本と三豊市が共同で行います。 バスのドライバーが不足する中、自動運転を導入して免許を返納した高齢者や市内の高専に通う学生などの移動手段を確保するのが狙いです。 前回は約3.5kmの区間で運