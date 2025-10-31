俳優の遠藤憲一（64)が31日までに自身のインスタグラムを更新。大物との2ショットを投稿した。遠藤は「ティラミスを食べました哀川翔さんと！」とつづり、同い年で古くから親交が深い哀川翔との2ショットを投稿。これにファンは歓喜。「強面2人でティラミス混ざって一緒に食べたいです」「ギャップにキュン」「ステキそしてカワイイ」「エンケン可愛すぎて国宝」などの声が寄せられた。