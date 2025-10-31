食楽web ●日本酒ブランド『久保田』の40周年を記念したポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」が、2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）まで開催中です。 日本酒ファンならずとも広く知られる銘酒『久保田』。その誕生から40周年を記念したポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」が、2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）まで、渋谷スクランブルスクエア12階のイベントスペース