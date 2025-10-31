学歴詐称疑惑をめぐり議会から不信任決議を受けた静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する2度目の不信任案が31日可決され、田久保市長の失職が決定しました。31日の動きとこれまでをまとめました。（田久保真紀 市長）「卒業は確認ができませんでした。」「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています。」田久保市長の経歴詐称疑惑で、揺れ続けた伊東市。就任から156日目。“田久保劇場”に幕を下ろすときがやってきました。（伊藤