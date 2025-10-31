日本維新・横山英幸副代表（大阪市長）は３１日の会見で、しんぶん赤旗が「重大疑惑」として報じた維新共同代表の藤田文武氏を巡る疑惑に対し、維新創業者の橋下徹弁護士が激しく藤田氏を批判していることに「こういった事態になったら橋下さんに限らずいろんなご意見が出てくると思います」と述べた。「大切なことは、こういった報道があるたびにしっかり説明していくことかなと思います」とし、「私自身にも今後もし何らかの