タレントで予備校講師の林修（60）が31日、都内の高校で「〜受験生応援プロジェクト記念イベント〜Red Bull Juken Club presents『切り替える翼』」に登壇。「学校生活と受験勉強の切り替え極意」と題した特別講義を行い、パリ五輪銀メダリストでプロスポーツクライマーの安楽宙斗選手（18＝JSOL）とトークセッションを行った。イベントでは、生徒からの「自分が選んだ道を見失ってしまいそうになる時はどうしたらいいか」という